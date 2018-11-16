В Киеве произошел пожар в популярном грузинском ресторане

На место происшествия в течении 10-ти минут прибыло несколько экипажей пожарно-спасательных подразделений.

Спасателями было установлено, что пожар произошел в кафе на площади 50 кв. метров. Оценив обстановку, пожарные приступили к тушению огня.

На момент возгорания людей в помещении не было, никто не пострадал, так как рабочий график заведения начинается с 12:00.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 4 единицы основной и специальной техники, а также 16 человек личного состава Киевского гарнизона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в Киеве на ул. Мельникова, 4 в ресторане "Ланселот" произошло возгорание кровли площадью 300 кв. м.