21:16 16.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Деснянском районе столицы Lanos на огромной скорости протаранил пешехода - ФОТО

В Киеве на Троещине иномарка сбила пожилого мужчину. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Деснянском районе столицы Lanos на огромной скорости протаранил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, водитель Daewoo двигался в сторону проспекта Маяковского, но когда мужчина-пешеход пытался перейти дорогу по переходу, произошел наезд.

В результате чего произошло столкновение. Выбежал ли мужчина на проезжую часть или водитель Lanos не пропустил его будет устанавливать следствие. После наезда пострадавшему понадобилась помощь медиков.

На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области столкнулись три машины, пострадали двое иностранцев.


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