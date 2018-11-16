17:55 16.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Мариуполем в ДТП погибли два человека - ФОТО

В поселке городского типа Никольское недалеко от Мариуполя произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

Под Мариуполем в ДТП погибли два человека - ФОТО

Как отмечают очевидцы смертельной аварии, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой на перекрестке улицы Свободы и Подлесной. 

По их словам, сила удара была такова, что столбы были сбиты на землю. После этого машина перевернулась и слетела в лесопосадку, подчеркнули испуганные люди.

В результате столкновения пассажир вылетел из автомобиля через лобовое стекло, а водитель повис на машине, истекая кровью. Один мужчина погиб на месте аварии, второй – по дороге в больницу. По предварительной информации, погибшим было около 30 лет.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции и сотрудники ГУНП в Донецкой области. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 ч.2 УК Украины).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за резкого ухудшения погодных условий в регионах страны, на дорогах произошли многочисленные аварии, повлекшие за собой километровые пробки.


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