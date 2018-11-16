22:57 16.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе "Киев - Чоп" произошло ДТП с участием дальнобойщика - ФОТО

Сегодня, 16 ноября на автодороге "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На трассе

По предварительной информации, водитель транспортного средства не придерживался дистанции и совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ. В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся.

Все содержимое кузова, а именно - огромные тюки с бумагой и прочей макулатурой оказались лежать на дороге. 

В результате ДТП никто не пострадал. На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе столицы Lanos на огромной скорости протаранил пешехода.


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