На трассе "Киев - Чоп" произошло ДТП с участием дальнобойщика - ФОТО

По предварительной информации, водитель транспортного средства не придерживался дистанции и совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ. В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся.

Все содержимое кузова, а именно - огромные тюки с бумагой и прочей макулатурой оказались лежать на дороге.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе столицы Lanos на огромной скорости протаранил пешехода.