В Чехии в аварии погибли четверо украинцев - ВИДЕО, ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо украинцев. Еще одна женщина получила ранения. Ее состояние оценивается как тяжелое. Сейчас она находится в больнице.

Как сообщает издание "Новости Закарпатья". авария произошла в районе города Тришинець,

Все погибшие являются жителями Виноградовского и Хустского районов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в понедельник, 12 ноября, столкнулись две грузовые машины. После удара одна из фур перевернулась. В результате дорожно-транспортного пришествия травму получил один из водителей.