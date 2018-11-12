22:59 12.11.2018 | Происшествия | Новости
100207758:Polishuk

В Чехии в аварии погибли четверо украинцев - ВИДЕО, ФОТО

В Чехии в понедельник, 12 ноября, микроавтобус "Mercedes" столкнулся с грузовиком.

В Чехии в аварии погибли четверо украинцев - ВИДЕО, ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо украинцев. Еще одна женщина получила ранения. Ее состояние оценивается как тяжелое. Сейчас она находится в больнице.

Как сообщает издание "Новости Закарпатья". авария произошла в районе города Тришинець,

Все погибшие являются жителями Виноградовского и Хустского районов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области в понедельник, 12 ноября, столкнулись две грузовые машины. После удара одна из фур перевернулась. В результате дорожно-транспортного пришествия травму получил один из водителей.


Поделиться
Читайте также:
 
Румыния не готова председательствовать в ЕС, - Йоханнис В Украине презентовали энциклопедию Голодомора Минфин отбирает банки для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам Украина вести прямые переговоры с российскими "марионетками" Донбасса не будет, - Ирина Геращенко
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив