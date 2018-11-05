В Висконсине грузовик въехал в группу скаутов, погибли три девушки

Группа добровольцев собирала мусор вдоль дороги. Как сообщает CNN, грузовик врезался в скаутов, а водитель скрылся с места преступления, но потом сам вернулся.

Еще одна девочка в критическом состоянии с серьезными травмами. Движение скаутов США выразило свои соболезнования, а в департаменте полиции отметили, что инцидент стал шоком для всей местной общины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области в воскресенье, 4 ноября, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла в селе Старые Кровотули Тисменицкого района. Водитель легкового автомобиля Opel Vectra, который двигался в направлении Черновцов, на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После сильного удара водитель Opel Vectra и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.