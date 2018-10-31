Во Львовской области столкнулись автомобиль и микроавтобус, девять человек пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили девять человек. Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла на автодороге Киев-Чоп.

По предварительным данным водитель автомобиля SsangYong Rexton, 40-летний житель Червонограда, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Ему на встречу двигался микроавтобус Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 28-летний житель одного из сел Турковского района.

От сильного удара травмы получили водитель и пять пассажиров микроавтобуса. При этом среди пострадавших оказались трое детей 14, 7 лет и младенец. Травмы получили также водитель и двое пассажиров автомобиля, среди которых одиннадцатилетняя девочка. Все они были доставлены в больницу.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аарии. По факту аварии открыто уголовное производство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, как сообщал РА-Информ, во вторник, 30 октября, на юге Израиля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли восемь человек. Среди погибших шестеро - дети.