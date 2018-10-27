12:55 27.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В одном из житомирских фаст-фудов фритюрница стала причиной пожара целого ресторана

В Житомире в кафе торгового центра произошел пожар. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украина.

В одном из житомирских фаст-фудов фритюрница стала причиной пожара целого ресторана

Инцидент произошел на территории ТЦ "Глобал". На место происшествия прибыли сотрудники 4 отделения спасателей в городе Житомир. Из-за задымления охранники оперативно провели эвакуацию посетителей рядом расположенных кафе.

Персонал ресторана быстрого питания на начальной стадии пытался потушить возгорание первичными средствами пожаротушения, но безуспешно. 

Через систему вентиляции возгорания досталось помещение бойлерной соседнего кафе, спасатели заметили это и оперативно потушили огонь.

В ходе ликвидации возгорания принимали участие 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре в помещении ломбарда по проспекту Петра Калнышевского загорелось кафе


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