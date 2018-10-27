В Киеве дотла выгорела станция автомобильного техобслуживания - ФОТО

Возгорание было зафиксировано на ул. Комишинской, 4а в Голосеевском районе Киева. На место происшествия прибыли более 20 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Было установлено, что огонь возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. метров.

В результате пожара полностью выгорели 3 автомобиля, еще 4 рядом припаркованных авто получили некоторые повреждения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре в помещении ломбарда по проспекту Петра Калнышевского загорелось кафе.