15:47 27.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве дотла выгорела станция автомобильного техобслуживания - ФОТО

В Киеве утром в субботу, 27 октября, загорелась станция СТО. Об этом передает говорится на официальной странице ГСЧС Украина. 

В Киеве дотла выгорела станция автомобильного техобслуживания - ФОТО

Возгорание было зафиксировано на ул. Комишинской, 4а в Голосеевском районе Киева. На место происшествия прибыли более 20 спасателей и 8 единиц спецтехники. 

Было установлено, что огонь возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. метров. 

В результате пожара полностью выгорели 3 автомобиля, еще 4 рядом припаркованных авто получили некоторые повреждения. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре в помещении ломбарда по проспекту Петра Калнышевского загорелось кафе. 


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