На Закарпатье правоохранители ликвидировали ОПГ, занимавшуюся наркоторговлей - ФОТО

Сообщается, что полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, в которую входили 10 мужчин и одна женщина. Все фигуранты дела являются жителями Черновцов.

Организаторы торговли наркотиками четко продумывали каждый свой шаг, дабы не быть уличенными в преступной деятельности.

Диллеры постоянно инструктировали своих подельников для бесперебойного функционирования созданного ими наркобизнеса. Отдельные члены группировки отвечали за поставки наркотических средств и психотропных веществ, а также сбыт наркотиков.

При помощи спецотряда КОРД полиция провела 15 обысков, во время которых обнаружила и изъяла большое количество наркотиков: почти 10 килограммов амфетамина, более 120 килограммов каннабиса, 600 доз наркотического средства "бупренорфин" и ЛСД.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области водитель пытался скрыться от правоохранителей с крупной партией наркотиков.