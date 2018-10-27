22:00 27.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье правоохранители ликвидировали ОПГ, занимавшуюся наркоторговлей - ФОТО

Полиция Буковины прекратила деятельность масштабной группы наркокурьеров и диллеров. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

На Закарпатье правоохранители ликвидировали ОПГ, занимавшуюся наркоторговлей - ФОТО

Сообщается, что полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, в которую входили 10 мужчин и одна женщина. Все фигуранты дела являются жителями Черновцов. 

Организаторы торговли наркотиками четко продумывали каждый свой шаг, дабы не быть уличенными в преступной деятельности.

Диллеры постоянно инструктировали своих подельников для бесперебойного функционирования созданного ими наркобизнеса. Отдельные члены группировки отвечали за поставки наркотических средств и психотропных веществ, а также сбыт наркотиков.

При помощи спецотряда КОРД полиция провела 15 обысков, во время которых обнаружила и изъяла большое количество наркотиков: почти 10 килограммов амфетамина, более 120 килограммов каннабиса, 600 доз наркотического средства "бупренорфин" и ЛСД.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области водитель пытался скрыться от правоохранителей с крупной партией наркотиков


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