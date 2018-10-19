В Филиппинском море военный вертолет упал на палубу авианосца, есть пострадавшие

Вертолет осуществляет штатные операции в Филиппинском море. В результате аварии пострадали люди, однако сколько не уточняется.

Как сообщило командование Седьмого флота США, вертолет MH-60 Seahawk, принадлежащий воздушном крылу палубной авиации 5, упал на летнюю площадку авианосца USS Ronald Reagan (CVN 76) вскоре после взлета примерно около девяти часов утра. Причины аварии пока не установлена. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии под присмотром медицинского персонала авианосца. Хотя несколько пострадавших были эвакуированы на берег, жизни ни одного из них нет угрозы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ, принадлежавший 831 бригаде тактической авиации из Миргорода. Погибли два пилота: начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.