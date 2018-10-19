21:19 19.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Киберполиция задержала подростка, который занимался кражей пользовательских данных в интернете

Киберполиция разоблачила хакера, который занимался распространением неизвестного вируса в интернете. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Киберполиция задержала подростка, который занимался кражей пользовательских данных в интернете

Сообщается, что злоумышленник занимался заражением операционной системы компьютера. Парень имел возможность копировать всю файловую систему, логины и пароли в браузере, получать удаленный доступ к компьютеру, осуществлять запись работы рабочего стола и совершать любые несанкционированные действия с этого ПК.

Задержанным оказался 17-летний студент одного из техичних учебных заведений Полтавщины. Молодой человек, модифицировал вредоносное программное обеспечение, после чего распространял его в сети Интернет. Основной целью таких его действий было получение доступа к операционным системам пораженных компьютеров.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Прикарпатье Киберполиция разоблачила злоумышленника, который в сети собирал деньги на лечение больных детей. 


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