22:32 17.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Причины крушения истребителя на Винничине пока не установлены, "черный ящик" найден, - Полторак

На данный момент причины крушения истребителя Су-27УБ Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Винницкой области не установлены.

Причины крушения истребителя на Винничине пока не установлены,

Вместе с тем черный ящик разбившейся машины уже найден. Об этом в среду, 17 октября, сообщил журналистам в комитетах парламента министр обороны Украины Степан Полторак.

Он также заверил, что самолета в этом году в июле прошел ремонт, и был получен с завода.

Расследование продолжается, - заверил министр.

Напомним, вечером 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ, принадлежавший 831 бригаде тактической авиации из Миргорода. Погибли два пилота: начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Как сообщал УРА-Информ, военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".


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