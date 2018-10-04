17:34 04.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области десятки тысяч человек остались без воды

В Донецкой области прекратилось водоснабжение в десяти населенных пунктах из-за ремонтных работ насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

В Донецкой области десятки тысяч человек остались без воды

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем микроблоге в Тwitter. 

"В 9:00 была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода", - гласит сообщение.

Отметим, что вода от Великоанадольськой фильтровальной станции в неселенные пункты подаваться не будет. В основном в этот список вошли такие районы: Волноваха, Докучаевск, Угледар, Новотроицкое, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное.

При этом, в период выполнения ремонтных работ подача воды на Карловскую и Старокрымские фильтровальные станции будет осуществляться из резервных водохранилищ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная компания "Киевводоканал" планирует в 2019 году повысить расчетный тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Тарифы будут повышены на 49,6% до 23,17 гривен. 


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