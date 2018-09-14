14:53 14.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области в жуткую аварию попал украинский певец - ФОТО

Сегодня 14 сентября, неподалеку города Буча в Киевской области в дорожно-транспортною аварию попал украинский музыкант, экс-солист группы ТНМК Эдуард Приступа. Об этом певец рассказал на своей странице в сети Facebook.

В Киевской области в жуткую аварию попал украинский певец - ФОТО

Как утверждает украинская звезда, он ехал по дороге по всем правилам, со скоростью 30-40 км/час.

Во время движения, в него въехала маршрутка. Кроме того, от удара руль у водителя и подголовник потерял сознание. А пришел в сознание только после приезда скорой.

Музыкант отметил, что виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который въехал в его автомобиль. В инциденте разбирается полиция.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ",  в Николаеве городской трамвай сбил женщину. Инцидент произошел на улмце Сенной.


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