В Киевской области в жуткую аварию попал украинский певец - ФОТО

Как утверждает украинская звезда, он ехал по дороге по всем правилам, со скоростью 30-40 км/час.

Во время движения, в него въехала маршрутка. Кроме того, от удара руль у водителя и подголовник потерял сознание. А пришел в сознание только после приезда скорой.

Музыкант отметил, что виновником ДТП стал водитель грузового автомобиля, который въехал в его автомобиль. В инциденте разбирается полиция.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Николаеве городской трамвай сбил женщину. Инцидент произошел на улмце Сенной.