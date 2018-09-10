10:42 10.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На одной из киевских улиц перевернулся мусоровоз - ФОТО

В ночь на понедельник, 10 сентября, в столице по адресу улица Елены Телиги, 12б произошла авария с мусоровозом Mercedes перевернулся на дороге. Об этом сообщает портал "Информатор".

На одной из киевских улиц перевернулся мусоровоз - ФОТО

Как утверждают правоохранители, грузовик ехал по улице Елены Телиги в сторону проспекта Степана Бандеры. Напротив заправки Shell автомобиль врезался в отбойник и после этого перевернулся на бок.

Также работники правоохранительных служб помогли мужчине выбраться из машины. Водитель утверждает, что у него отказали тормоза.

В данное время, устанавливаются все подробности происшествия. Движение на двух из трех полос было ограничено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области в Ирпене произошла масштабная авария, из-за двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате инцидента один из пешеходов погиб, а второго госпитализировали в бессознательном состоянии.


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