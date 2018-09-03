В Ливерпуле ночь горела одна из главных достопримечательностей города

Здание является одной из главных достопримечательностей города. Как сообщает BBC, ссылаясь на пожарную службу города, сейчас на месте происшествия работает девять экипажей пожарных, которые пытаются потушить огонь.

По состоянию на утро огонь уже охватил почти половину здания. После получения сигнала пожарные прибыли на место происшествия уже через четыре минуты и сразу обнаружили огонь в районе крыши здания.

Воспользовавшись дыхательными аппаратами спасатели вошли внутрь, чтобы справиться с огнем, который охватил площадь в 200 метров. На данный момент нет сообщений о пострадавших.

Издание также отмечает, что здание недавно было продано с планами реконструкции для создания в нем центра кино и телевизионной студии, которое было подписано с компанией Capital & Centric за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 2 сентября, в Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии. Он существовал 200 лет и был старейшим научным учреждением страны. Как сообщает Reuters, площадь музея составляла около 20 тысяч квадратных метров, а в его коллекции находилось 20 миллионов экспонатов.