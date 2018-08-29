13:15 29.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции автобус с туристами попал в аварию, 13 пострадавших - ФОТО

В Турции автобус с 25 российскими туристами столкнулся с грузовым автомобилем.

В Турции автобус с туристами попал в аварию, 13 пострадавших - ФОТО

После столкновения он съехал с трассы в водный канал. В результате аварии пострадали 11 россиян и водители транспортных средств.

Как сообщает Milliyet, автобус следовал в аэропорт Антальи. На место аварии прибыло большое количество полицейских, пожарных бригад и машин скорой помощи.

Всех пострадавших россиян госпитализировали. Другие туристы были доставлены в аэропорт.

В свою очередь Ростуризм сообщает, что количество пострадавших россиян составляет 13 человек. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области во вторник поздно вечером, 28 августа, легковой автомобиль сбил двух молодых людей. Юноши на скутере погибли при столкновении. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Жаркив Бродовского района около полуночи.


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