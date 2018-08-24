Появились фото после обстрела Врубовки - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Луганской области.

Отмечается, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Полицейские Попаснянского отдела полиции фиксируют последствия обстрела.

Известно, что в результате обстрела погиб один местный житель, также из-за артобстрела повреждена школа и четыре двухэтажных дома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на неподконтрольной части Луганской области возле населенного пункта Березовское наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел беспилотника Специальной мониториноговой миссии. Было установлено, что обстрел осуществили из стрелкового оружия. Миссия успела зафиксировать боевые позиции и недавнее продление на 40 м траншеи на участке разведения в районе Петровского.