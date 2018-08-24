15:31 24.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Появились фото после обстрела Врубовки - ФОТО

После многочасового обстрела в поселке Врубовка Луганской области, были повреждены несколько домов.

Появились фото после обстрела Врубовки - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Луганской области. 

Отмечается, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Полицейские Попаснянского отдела полиции фиксируют последствия обстрела.

Известно, что в результате обстрела погиб один местный житель, также из-за артобстрела повреждена школа и четыре двухэтажных дома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на неподконтрольной части Луганской области возле населенного пункта Березовское наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел беспилотника Специальной мониториноговой миссии. Было установлено, что обстрел осуществили из стрелкового оружия. Миссия успела зафиксировать боевые позиции и недавнее продление на 40 м траншеи на участке разведения в районе Петровского.


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