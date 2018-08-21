13:47 21.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии из-за наводнений более миллиона человек покинули дома

Муссонные ливни в штате Керала стали самыми мощными за последние сто лет.

В Индии из-за наводнений более миллиона человек покинули дома

По предварительным данным убытки от наводнений уже сейчас оцениваются в тр и миллиарда долларов. Как сообщает во вторник, 21 августа, AFP со ссылкой на местные власти, более миллиона человек уже покинули свои дома на юге страны и были перемещены в лагеря для беженцев.

При этом из-за ливней и наводнений в штате Керала уже погибли 410 человек. На данный момент 1,028 миллионов человек переселены в более чем 3,2 тысяч специальных лагерей. При этом несколько тысяч человек продолжают находиться в домах, расположенных в затопленных районах. Многие не хотят покидать свои жилища и просят доставить им воду и продукты.

В затопленных районах вода достигает уровня 60 сантиметров от земли. Движение машин по дорогам заблокировано. Вместе с тем дожди продолжаются, но уже с меньшей интенсивностью, чем ранее.

Напомним, сезон дождей в Керале начался в июне. С 8 августа на штат обрушились особенно сильные ливни. Уровень воды по-прежнему растет. Несколько городов, в частности Чалакуди и Триссур, почти полностью затоплены, крупнейший аэропорт штата – Кочин – будет открыт не раньше 26 августа.

Как сообщал УРА-Информ, в некоторых регионах Индии в связи с проливными дождями был введен режим чрезвычайной ситуации.


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