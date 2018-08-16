Под завалами обвалившегося моста в Италии могут находиться еще люди - прокуратура

Всего число погибших "значительно выше, чем указано". Об этом в четверг, 16 августа, заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци.

По его данным, в результате обвала моста в Италии, который произошел днем 14 августа в Генуе, погибли 39 человек, еще 15 ранены, девять из них находятся в тяжелом состоянии, - пояснил прокурор.

Напомним, полиция Италии подтвердила информацию о 38 погибших в результате обвала моста в Италии. На данный момент поисковые работы продолжаются.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окресностях из-за обвала моста. Он принял такое решение по просьбе местной власти.