21:32 16.08.2018 | Происшествия | Новости
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Под завалами обвалившегося моста в Италии могут находиться еще люди - прокуратура

Под завалами обрушившегося в Италии моста могут находиться еще 10-20 человек.

Под завалами обвалившегося моста в Италии могут находиться еще люди - прокуратура

Всего число погибших "значительно выше, чем указано". Об этом в четверг, 16 августа, заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци.

По его данным, в результате обвала моста в Италии, который произошел днем 14 августа в Генуе, погибли 39 человек, еще 15 ранены, девять из них находятся в тяжелом состоянии, - пояснил прокурор.

Напомним, полиция Италии подтвердила информацию о 38 погибших в результате обвала моста в Италии. На данный момент поисковые работы продолжаются.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окресностях из-за обвала моста. Он принял такое решение по просьбе местной власти.


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