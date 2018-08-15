22:55 15.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Генуе объявил чрезвычайное положение из-за обвала моста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение в городе Генуе и его окрестностях

В Генуе объявил чрезвычайное положение из-за обвала моста

Такое решение глава правительства принял по просьбе местной власти после обвала моста. Как сообщает Reuters, за безопасность моста отвечала компания-оператор Autostrade и правительство не будет ожидать выводов текущего уголовного расследования и применит соответствующие меры.

Напомним, в результате обвала моста в Италии количество жертв выросло до 37 человек. Кроме того, из-за обвала моста в Италии ранения получили 16 человек, 12 из них в тяжелом состоянии.

Как сообщал УРА-Информ, в частности, среди пострадавших есть двое украинцев.


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