В одной из столичных высоток произошел пожар - ФОТО

По предварительной информации, огонь охватил небольшую площадь на кухне 3-комнатной квартиры. Была информация о том, что в квартире может находиться ребенок. В связи с этим спасатели срезали дверь, чтобы проверить помещение. К счастью, внутри никого не оказалось, хозяева жилища временно отсутствовали на отдыхе.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали расчеты ГСЧС, а также дежурили медики и патрульные. Остальные причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в квартире многоэтажного жилого дома в Харькове произошла утечка бытового газа. Позже выяснилось, что квартира сдавалась в аренду, на момент взрыва никого из жильцов в помещении не было.