"Гоп-стоп" по-киевски: в столице неизвестные ограбили автомобилиста

Инцидент произошел на одной из АЗС на ул. Набережно-Рыбальская. По предварительной информации, несколько человек напало на мужчину, побив его и отобрав телефон. Затем злоумышленники сели в такси и отправились в направлении улицы Радужная 61. Правоохранители объявили план-перехват.

Пострадавший утверждает, что водитель такси был с ними в компании, человек даже не помнит бил ли его водитель или нет. Были ли вооружены преспутники также неизвестно. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа. У потерпевшего сняли и задокументировали побои.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Киева задержала мужчину, который в масках совершал разбойные нападения на кредитные учреждения.