14:54 17.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции арестовали русского, который убил украинца

В Турции поймали и поместили под стражу российского туриста, который на территории отеля побил украинца, после чего тот впал в кому и умер.

В Турции арестовали русского, который убил украинца

В отделении полиции россиянин Андрей Похвальный уплатил залог в 800 долларов без права выезжать из Турции и после этого еще несколько дней гулял на свободе, сообщает местная полиция.

Затем его арестовали, сейчас он находится в турецкой тюрьме и ждет суда.

Прокуроры рассказали, что нападавшему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

14 июля в больнице Турции умер украинский турист Андрей Сова, которого на отдыхе жестоко избил турист из Российской Федерации.

Муж с женой прилетел отдыхать в турецкий отель. 7 июля он смотрел трансляцию футбольного матча в кафе отеля. Перед матчем украинец поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил украинца, тот упал и сильно ударился головой.


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