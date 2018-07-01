Полиция задержала двух подозреваемых в похищении человека

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Как было установлено, среди задержанных был и непосредственный организатор похищения и вымогательства.

На момент задержания подозреваемые находились в гостинице.

В данное время злоумышленники доставлены в Житомир, где проводятся необходимые следственные действия. Также следователи выясняют местонахождение других участников происшествия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве полицейские провели операцию по задеражнию группы лиц, похищавщих иномарки и поддержаные автомобили. Сообщается, что правоохранители арестовали злоумышленников во время угона автомобиля «Honda CRV» на улице Маршала Жукова в Деснянском районе.