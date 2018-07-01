Полиция задержала двух подозреваемых в похищении человека

Ночью житомирские правоохранители задержали в Киевской области двух человек, которых подозревают в похищении и незаконном удержании с требованием жителя Житомирской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.
Как было установлено, среди задержанных был и непосредственный организатор похищения и вымогательства.
На момент задержания подозреваемые находились в гостинице.
В данное время злоумышленники доставлены в Житомир, где проводятся необходимые следственные действия. Также следователи выясняют местонахождение других участников происшествия.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве полицейские провели операцию по задеражнию группы лиц, похищавщих иномарки и поддержаные автомобили. Сообщается, что правоохранители арестовали злоумышленников во время угона автомобиля «Honda CRV» на улице Маршала Жукова в Деснянском районе.