12:17 29.06.2018 | Происшествия | Новости
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Сотни авиарейсов отменены из-за извержения вулкана на Бали

На Бали в результате очередного извержения вулкана отменили около 450 авиарейсов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сотни авиарейсов отменены из-за извержения вулкана на Бали

Так, сегодня 29 июня, аннулировали около 450 рейсов, в результате чего около 75 тыс. человек пострадали, так как из-за извержения вулкана Маунт-Агун образовался столб пепла и дыма высотой в 2,5 тыс. метров.

Однако, на данный момент международный аэропорт на Бали возобновил работу после почти 12-часового закрытия из-за угрозы вулканического пепла.

Кроме того, сегодня на Бали были закрыты международный и два местных аэропорта. Главной причиной такого решения является извержение вулкана Агунг - самой высокой точки острова. Также из 446 отмененных рейсов, более 200 - международные.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лава, извергаемая из вулкана Килауэа на Гавайях полностью покрыла впадающей в океан залив Капохо. Лава полностью покрыла впадающей в океан залив. Поток лавы достигает ширины почти в один километр.


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