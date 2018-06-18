В Польше в аварию попал туристический автобус - ФОТО

Сегодня 18 июня, в Польше туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате инцидента погибли 2 человека, еще 16 получили ранения.
Об этом сообщает местное издание RMF24.
Несчастный случай произошел в Куявско-Поморском воеводстве в районе Константиново. На момент аварии в автобусе, который направлялся в Гданьск находилось 50 туристов.
По неустановленным причинам автобус выехал на встречную полосу, а потом съехал в кювет. Так, в результате происшествия погибли два человека, еще 16 пострадали, в частности, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент на месте ДТП в Польше работают спасатели.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области водитель грузовика протаранил группу велосипедистов. Сообщается, что около пгт Безлюдовка автомобиль "ВАЗ" под управлением 42-летнего водителя на огромной скорости влетел в 4 велосипедистов, которые двигались по обочине.