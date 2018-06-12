В ОБСЕ зафиксировали более 400 взрывов на Донбассе

Отмечается, что в период с девятого по вечер десятого июня Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 110 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками.

Кроме того, в ОБСЕ уточнили о жертвах среди гражданского населения. Так, в результате обстрела пострадала женщина, когда посещала своих родственников в н. п. Васильевка. По словам медиков, пострадавшая получила пулевое ранение брюшной полости, ей оказали медицинскую помощь и сделали операцию.

Также в Горловку в больницу была доставлена 15-летняя девочка с гематомами на правом плече и спине. По словам медработников, она находилась в шоковом состоянии, ей оказали медицинскую помощь и выписали с больницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что для достижения мира в Украине необходимо освободить украинских пленных и обеспечить реальную безопасность под контролем ОБСЕ. По словам Климкина, реальная безопасность находиться под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения украинских пленных и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом и являются настоящим путем к миру.