19:33 03.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Берлине полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе, два человека пострадали

В Берлине кафедральном соборе в воскресенье, 3 июня, произошла стрельба.

В Берлине полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе, два человека пострадали

По предварительной информации, огонь открыл полицейский. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере два человека.

Как сообщает ВВС, на данный момент немецкая полиция оцепила Берлинский кафедральный собор. При этом в пресс-службе полиции Берлина подтвердили информацию о происшествии. По словам представителя полиции, ранен полицейский.

В пресс-службе также пояснили, что офицер полиции стрелял в дебошира. Инцидент произошел около пяти часов вечера. Мужчина получил ранения в ногу, ранение также ранение получил полицейский, - рассказали правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Иране в районе города Исфахан во время тренировочного полета разбился истребитель F-7. По предварительной информации, обломки самолета упали возле асфальтового завода на дороге Хасанабад - Дахкурд. Перед крушением двум пилотам удалось катапультироваться и сохранить жизни.


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