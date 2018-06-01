В Одессе горел главный рынок города – ФОТО

Спасательные службы выяснили, что возгорание началось в одном из павильонов торгового ряда. Отмечается, что были риски распространения пламени на соседние павильоны.

К счастью, пожар не принес никаких человеческих жертв. Стоит добавить, что с огнем боролся 51 спасатель с помощью 16 единиц спецтехники.

В результате пожара полностью уничтожен один павильон, еще семь повреждены.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов.