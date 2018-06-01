14:59 01.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100195656:nastya

В Одессе горел главный рынок города – ФОТО

Сегодня, первого июня, в Одессе пламя охватило главный рынок Привоз. Об этом происшествии сообщили в областном управлении ГСЧС.

В Одессе горел главный рынок города – ФОТО

Спасательные службы выяснили, что возгорание началось в одном из павильонов торгового ряда. Отмечается, что были риски распространения пламени на соседние павильоны.

К счастью, пожар не принес никаких человеческих жертв. Стоит добавить, что с огнем боролся 51 спасатель с помощью 16 единиц спецтехники.

В результате пожара полностью уничтожен один павильон, еще семь повреждены.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов. 


Поделиться
Читайте также:
 
Климкин рассказал о погибших детях на Донбассе Новым премьер-министром Испании стал Педро Санчес На Керченском мосту случилась первая авария Вольфганг Ишингер: "Мы не должны делать вид, что являемся правильными сторонниками свободной торговли"
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив