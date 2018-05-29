В Киеве заминирован рынок на метро "Лесная", проводится эвакуация

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В данное время на территории рынка работают взрывотехники, полиция и другие профильные службы - проверяются киоски и метро.

Также в пресс-службе столичной полиции добавили, что с территории рынка пришлось эвакуировать около тысячи человек.

Сообщение о взрывчатке на ул. Попудренко в Киеве поступило в полицию от женщины сегодня в 11:15. Ее личность устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из торгового центра "Глобус" на Майдане Независимости правоохранители эвакуировали всех посетителей и сотрудников. В центральное ведомство Нацполиции города поступило анонимное уведомление и заминировании торгово центра "Глобус" на Крещатике.