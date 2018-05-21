На Столичном шоссе случилось смертельное ДТП – ФОТО, ВИДЕО

По предварительной информации полицейских, автомобиль Volkswagen ехал по трассе в сторону Киева. По неизвестным причинам микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево.

Известно, что от полученных травм 41-летний водитель скончался на месте инцидента, а пассажира, который спал на заднем сиденье, с численностью травмами госпитализировали в больницу.

В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения. Чтобы извлечь зажатое тело погибшего мужчины, на место выезжали сотрудники спецслужбы ДСНС.

Что именно произошло на дороге - неизвестно. В момент аварии на шоссе никого не было. Вероятно, водитель уснул за рулем.

В данное время, все причины произошедшего устанавливает следствие.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", yа трассе около населенного пункта Чишки во Львовской област произошла авария. По предварительной информации, столкнулись Ford C-Max с автомобилем Mersedes Benz. Виновником дорожно-танспортного происшествия выступил водитель немецкого авто, который выехал на встречную полосу с целью обгона впереди идущего грузовика.