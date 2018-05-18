В Лондоне предовтратили теракт

В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного мужчину, который подозревался в подготовке террористических актов. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как отметили полицейские, мужчина был арестован по британскому закону о терроризме и находится под стражей в полицейском участке южного Лондона.
Подозреваемого взяли под стражу на основании закона о борьбе с терроризмом. В частности, злоумышленники предъявили обвинение в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.
Сейчас пока нет данных о его национальности или каких-либо сведений о его жизни.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Бельгийский суд сегодня, 23 апреля, вынес приговор Салаху Абдесламу, единственному выжившему подозреваемому терактах в Париже в 2015 году, за перестрелку во время его ареста.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов