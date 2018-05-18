В Лондоне предовтратили теракт

Как отметили полицейские, мужчина был арестован по британскому закону о терроризме и находится под стражей в полицейском участке южного Лондона.

Подозреваемого взяли под стражу на основании закона о борьбе с терроризмом. В частности, злоумышленники предъявили обвинение в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.

Сейчас пока нет данных о его национальности или каких-либо сведений о его жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Бельгийский суд сегодня, 23 апреля, вынес приговор Салаху Абдесламу, единственному выжившему подозреваемому терактах в Париже в 2015 году, за перестрелку во время его ареста.