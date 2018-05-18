15:59 18.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне предовтратили теракт

В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного мужчину, который подозревался в подготовке террористических актов. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

В Лондоне предовтратили теракт

Как отметили полицейские, мужчина был арестован по британскому закону о терроризме и находится под стражей в полицейском участке южного Лондона.

Подозреваемого взяли под стражу на основании закона о борьбе с терроризмом. В частности, злоумышленники предъявили обвинение в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.

Сейчас пока нет данных о его национальности или каких-либо сведений о его жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Бельгийский суд сегодня, 23 апреля, вынес приговор Салаху Абдесламу, единственному выжившему подозреваемому терактах в Париже в 2015 году, за перестрелку во время его ареста.


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