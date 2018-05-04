В Борисполе сотрудники СБУ нашли посылку с 5 кг кокаина - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, ранее судимый за уголовные преступления киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого, проживающего в одной из стран Центральной Америки.Так, преступника в Киевской области в этот раз поймали по горячим следам. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более восьми миллионов гривен.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения задержанному. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к этой противоправной деятельности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бахмутскую колонию строгого режима супруга пыталась передать своему мужу заключенному наркотики, которые были тщательно спрятаны с лимонах.