Наркотики в лимонах: хитрость заключенных или бдительность тюремной охраны - ФОТО

По предварительной информации, в ходе осмотра свертка с лимонами было обнаружено несколько искусственных отверстий внутри фрукта. Разрезав лимоны правоохранители изъяли опий ацетилированный, который был приготовлен в домашних условиях.

Задержанной оказалась жительница Бахмута 1976 года рождения, которой за передачу наркотических веществ на территорию колонии обещали крупную сумму денег.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области пограничники задержали мужчину, который спрятал от них в носках 25 тыс евро.