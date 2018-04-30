21:53 30.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Наркотики в лимонах: хитрость заключенных или бдительность тюремной охраны - ФОТО

В Бахмутскую колонию строгого режима супруга пыталась передать своему мужу заключенному наркотики, которые были тщательно спрятаны с лимонах. Об этом передает пресс-служба Нацполиции в области.

Наркотики в лимонах: хитрость заключенных или бдительность тюремной охраны - ФОТО

По предварительной информации, в ходе осмотра свертка с лимонами было обнаружено несколько искусственных отверстий внутри фрукта. Разрезав лимоны правоохранители изъяли опий ацетилированный, который был приготовлен в домашних условиях. 

Задержанной оказалась жительница Бахмута 1976 года рождения, которой за передачу наркотических веществ на территорию колонии обещали крупную сумму денег. 

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области пограничники задержали мужчину, который спрятал от них в носках 25 тыс евро.


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