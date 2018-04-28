В Британии неизвестный въехал в толпу людей - ФОТО

В районе Астон у мечети Шах-Джала неизвестный на иномарке влетел в толпу прихожан, который проигнорировал сигнал о срочной остановке и налетел на верующих. В результате инцидента пострадало два человека, их госпитализировали, еще пять человек отделались легкими травмами.

В полиции не исключают, что это был намеренный автотеракт. На данный момент в полиции составлен фоторобот, правоохранители разыскивают водителя автомобиля, который не остановился на месте происшествия. Примечательно, что система "коготь", которую ранее планировали применять полисмены, отсутствовала на этом участке дороге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бельгии судили подозреваемого в парижских терактах.