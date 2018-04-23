12:21 23.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине поезд врезался в машину

Во Львовской области в ночь с 22 на 23 апреля случилась авария с участием пригородного поезда и автомобиля Mercedes, которые столкнулись на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба Львовской железной дороги в Facebook.

На Львовщине поезд врезался в машину

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие было на железнодорожном переезде 66 км перегона Рава-Русская-Добросин Львовской дирекции железнодорожных перевозок. Пригородный поезд № 6001, державший маршрут Рава-Русская-Львов, протаранил бок транспортного средства марки "Мерседес", что по непредвиденным обстоятельствам стоял на рельсовом пути. По итогу аварии пострадавших не обнаружено.

Установлено, что водитель машины игнорировал предупреждения звуковой и световой сигнализации о движущемся составе, хотя слышал громкие сигналы поезда.

После ДТП зафиксированы поломки 20 деревянных шпал, а локомотив продолжил следовать маршруту с задержкой на два часа.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", в микрорайоне Поселок Котовского Одессы мужчину располовинило под колесами пассажирского поезда.


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