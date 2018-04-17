12:16 17.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове во время движения загорелся автобус - ФОТО

Спикер патрульной полиции Львовской области Екатерины Рыбий заявил, что в его городе сегодня утром, 17 апреля, во время движения загорелся автобус. В частности, произошло возгорание на улице Ивана Франко.

Во Львове во время движения загорелся автобус - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные из сайта города Львова. Как отмечается, общественный транспорт курсирует по маршруту №53.

Согласно словам правоохранительных органов, на этот раз пострадавших в результате происшествия нет. При этом Рыбий добавил, что водитель автобуса  самостоятельно потушил пожар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Бровары Киевской области  горело общежитие. Спасатели успели эвакуировать 60 жителей из четырехэтажного общежития, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.


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