Во Львове во время движения загорелся автобус - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные из сайта города Львова. Как отмечается, общественный транспорт курсирует по маршруту №53.

Согласно словам правоохранительных органов, на этот раз пострадавших в результате происшествия нет. При этом Рыбий добавил, что водитель автобуса самостоятельно потушил пожар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Бровары Киевской области горело общежитие. Спасатели успели эвакуировать 60 жителей из четырехэтажного общежития, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.