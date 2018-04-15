19:56 15.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Канаде снегопады стали причиной более полутысячи ДТП

В канадском городе Торонто из-за сильных снегопадов, дождей и града случилось более 550 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает корреспондент телеканала CBS Сонни Субра в своем микроблоге в Twitter.

В Канаде снегопады стали причиной более полутысячи ДТП

Отметим, что в результате гололеда дорожная полиция просит местных жителей не выезжать из дома без крайней необходимости.

В настоящее время на улицах города около 80 грузовиков посыпают дороги смесью. Также свыше 220 самолетов не смогли вылететь и примерно столько же не приземлилось.

Сложностей добавляют и мощные порывы ветра, которые достигают 80 км/час. Как сообщается, в результате непогоды около шести тысяч жителей Торонто остались без электроснабжения из-за оборванных линий электропередач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Харькова лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. 


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