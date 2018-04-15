В Канаде снегопады стали причиной более полутысячи ДТП

Отметим, что в результате гололеда дорожная полиция просит местных жителей не выезжать из дома без крайней необходимости.

В настоящее время на улицах города около 80 грузовиков посыпают дороги смесью. Также свыше 220 самолетов не смогли вылететь и примерно столько же не приземлилось.

Сложностей добавляют и мощные порывы ветра, которые достигают 80 км/час. Как сообщается, в результате непогоды около шести тысяч жителей Торонто остались без электроснабжения из-за оборванных линий электропередач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Харькова лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.