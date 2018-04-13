На Луганщине обнаружили схрон с боеприпасами и оружием - ФОТО

По предварительной информации, находка была обнаружена между селами Камышеваха и Викторовка Попаснянского района в одном из заброшенных блиндажей. Вероятно, схрон был заготовлен несколько лет назад пророссийскими боевиками, которые отступали к российской границе.

В ходе обысков были обнаружены 20 осколочно-фугасных малокалиберных арт-систем калибром 23 мм, 10 бронебойных патронов, две противотанковые мины ТМ-62м со взрывателями к ним, двадцать пять ВОГ-17м, два заряда к БМП-1, четыре РПГ-22, ПГ7-С, три осколочные гранаты ПГ-9 73 мм, три осколочные гранаты СПГ-9, три УЗРГМ-2, четыре УЗРГМ, 3180 патронов различного калибра, четыре снаряда ОФ-26.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около пункта пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе пограничники обнаружили черный пакет с огнестрелом.