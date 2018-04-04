Стрельба в офисе YouTube не является терактом

По предварительным данным, стрельба произошла из-за внутренних разногласий и она ни как не связана с терроризмом. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, один из раненых, который находится в критическом состоянии, является бойфрендом женщины, устроившей стрельбу.

Ее зовут Насим Агдам, она проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела никакого отношения к компании YouTube.

В свою очередь телеканал CNBC сообщил, что Насим Агдам было 39 лет. Она была вооружена пистолетом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 апреля в штаб-квартире Youtube произошла стрельба. По данным местной полиции, ее устроила женщина, которая впоследствии застрелилась.

Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.