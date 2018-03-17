19:20 17.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Подольском районе нашли мертвого мужчину

Сегодня, 17 марта в одном из подьездов жилого дома жители обнаружили труп. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

В Подольском районе нашли мертвого мужчину

О наличии в подьезде дома мертвого мужчины сообщили очевидцы, жители дома по улицеТуровской. На место происшествия в течении 15 минут прибыл наряд патрульной полиции и скорой помощи.

Врачи констатировали смерть 65-летнего пенсионера. На его лице обнаружили следы физических увечий, а его голова, вероятно, была пробита тяжелым тупым предметом. Вокруг него образовалась большая лужа крови.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Правоохранители не обнаружили никаких документов, которые бы помогли идентифицировать личность погибшего.

Соседи, которые живут на первом этаже домового пролета утверждают, что не слышали никакого шума в ночь на 17 марта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве под теплотрассой был обнаружен труп мужчины


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