09:32 16.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Ираке разбился американский военный вертолет, экипаж погиб

В пятницу утром, 16 марта, в провинции Анбар на западе Ирака разбился американский военный вертолет.

В Ираке разбился американский военный вертолет, экипаж погиб

На борту вертолета находились семь человек. Все они погибли. Вместе с тем спасатели обнаружили только шесть тел.

Как сообщает Reuters, речь идет о вертолете HH-60 Pave Hawk. Трагедия произошла неподалеку от границы с Сирией в районе фосфатного завода. Разбился вертолет Chinook, который сопровождал другой вертолет Black Hawk.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт аварии вертолета и то, что на его борту находились американские военнослужащие. Вместе с тем командование не не уточнило есть ли среди них пострадавшие и погибшие.

Причины происшествия пока уточняются. Неизвестно, также вертолет упал из-за технических сбоев в своей системе или из-за возможной атаки на него. Согласно данным собеседников Al-Mayadeen, вертолет с боеприпасами упал из-за технических сбоев и загорелся после столкновения с землей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 15 марта, возле берегов американского штата Флорида потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18 Hornet. Самолет военно-морского флота Соединенных Штатов Америки упал в районе островов Ки-Уэст. Экипаж из двух человек успел катапультироваться.


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