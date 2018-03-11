На Львовщине в аварию попал пассажирский автобус - ФОТО

Инцидент произошел около населенного пункта Бартатов Городокского района. Шофер легковушки марки ВАЗ-2104 пытался обогнать впереди идущий автомобиль и врезался в пассажирский автобус модели Setra, который двигался в направлении Праги.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Москвича. Никто из пассажиров рейсового автобуса не пострадал, несколько человек получили ушибы и небольшие травмы. Оператор компании предоставил другой транспорт для доставки пассажиров до пункта назначения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Львов - Рава Русская произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Volkswagen, водитель которого не справился с управлением и допустил наезд в отбойник.