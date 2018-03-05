В столице задержали бизнесмена, торговавшего медикаментами в ДНР – ФОТО

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Предварительно установлено, что житель Донецка неоднократно организовывал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на временно оккупированную Донецкую область.

Отмечается, что он перепродавал лекарства по ценам, завышенным в 4-5 раз, а налоги платил в бюджет так называемой ДНР.

Сотрудники СБУ установили, что полученная от незаконного бизнеса прибыль позволила дельцу удерживать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться во временно оккупированном Донецке новым автомобилем Bentley. Также за свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти 4 млн гривен.

Во время обысков в его офисах в Киеве и Харькове правоохранители изъяли деньги, черную бухгалтерию и печати различных предприятий, задействованных в сделке.

Движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной сделки, и на личных счетах организатора схемы заблокировано.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в заложниках на неподконтрольных Украин территориях Донбасса находятся 108 человек. Пропавшими без вести являются 398 человек.