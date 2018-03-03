17:46 03.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Соломеском районе в результате заблокировано движение трамвайных линий в сторону Индустриального моста- ФОТО

На пересечении улиц Василенко и Борщаговская произошло масштабное дорожно-транспортное происшествия. Об этом передает "Киев оперативный".

В Соломеском районе в результате заблокировано движение трамвайных линий в сторону Индустриального моста- ФОТО

По предварительной информации, столкнулась машина компании UBER  и маршрутка "Богдан", в результате которого легковушка вылетела на трамвайную полосу. Информации о пострадавших нет.

Далее за ней цепочкой последовали столкновения грузовика и Сузуки. В результате образовалась многокилометровая пробка, машины стали скапливаться от улицы Гната Юры и до Героев Севастополя. 

Пассажиры трамвая вынуждены были добираться до пунктов назначения пешком.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соломеском районе произошел транспортный коллапс, в сторону Борщаговки движение было заблокировано из-за столкновения двух иномарок.


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