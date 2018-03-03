В Соломеском районе в результате заблокировано движение трамвайных линий в сторону Индустриального моста- ФОТО

По предварительной информации, столкнулась машина компании UBER и маршрутка "Богдан", в результате которого легковушка вылетела на трамвайную полосу. Информации о пострадавших нет.

Далее за ней цепочкой последовали столкновения грузовика и Сузуки. В результате образовалась многокилометровая пробка, машины стали скапливаться от улицы Гната Юры и до Героев Севастополя.

Пассажиры трамвая вынуждены были добираться до пунктов назначения пешком.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соломеском районе произошел транспортный коллапс, в сторону Борщаговки движение было заблокировано из-за столкновения двух иномарок.