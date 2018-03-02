09:15 02.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле прогремел взрыв, целью террористов были иностранные военные - ВИДЕО

В афганской столице Кабуле в пятницу утром, 2 марта, прогремел взрыв.

В Кабуле прогремел взрыв, целью террористов были иностранные военные - ВИДЕО

В результате инцидента были ранены четыре мирных жителя. Как сообщает Министерство внутренних дел Афганистана, целью атаки террористов, которая произошла около девяти часов утра по местному времени, был конвой иностранных военных, который проезжал через Кабель Бай в районе Кабула PD9.

Вместе с тем жители Кабель Бая рассказали журналистам, что в результате взрыва погиб один гражданский. При этом некоторые дома в этом районе были повреждены взрывом.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце февраля в центре столицы Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Тогда по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения.


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