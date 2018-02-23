В Польше украинцы напали на патрульных

Отмечается, что инцидент произошел глубокой ночью. Полицейский патруль заметил группу мужчин, которые распивали алкоголь в неположенном месте и вели себя агрессивно.

Когда полицейские обратились к мужчинам, те начали бросать камни и брусчатку в полицейских, после чего патрульные сделали несколько предупредительных выстрелов. В результате перепалки пятеро нападавших получили ранения ног, всего задержали 13 человек.

Кроме того, в столкновениях травму головы получил один патрульных. Полиция принимает первоочередные меры, устанавливают личность задержанных и опрашивают свидетелей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове накануне рождественской ночи местный житель зарезал свою сожительницу. По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажного дома произошла перепалка между 28-летним местным жителем и его 31-летней сожительницей.