19:12 23.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше украинцы напали на патрульных

В польском городе Згеже случилась перепалка между группой украинцев и грузин и местной полицией, в результате инцидента есть раненые. Об этом сообщает местное издание Dziennik Lozki.

В Польше украинцы напали на патрульных

Отмечается, что инцидент произошел глубокой ночью. Полицейский патруль заметил группу мужчин, которые распивали алкоголь в неположенном месте и вели себя агрессивно.

Когда полицейские обратились к мужчинам, те начали бросать камни и брусчатку в полицейских, после чего патрульные сделали несколько предупредительных выстрелов. В результате перепалки пятеро нападавших получили ранения ног, всего задержали 13 человек.

Кроме того, в столкновениях травму головы получил один патрульных. Полиция принимает первоочередные меры, устанавливают личность задержанных и опрашивают свидетелей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове накануне рождественской ночи местный житель зарезал свою сожительницу. По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажного дома произошла перепалка между 28-летним местным жителем и его 31-летней сожительницей.

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