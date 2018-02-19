В Крыму во время пожара погибли три человека

Об этом сообщает оккупационное министерство чрезвычайных ситуаций.

По информации ведомства, пожар случился в 2.40 ночи в неэксплуатируемом доме по ул. Кокорина. На место немеделенно выехали пожарные. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, поэтому огнеборцы работали в аппаратах для защиты дыхания.

Как выяснили сотрудники ГСЧС, погибшие пробрались в здание незаконно, а хозяин дома на момент ЧП находился за пределами полуострова.

"Очаг пожара находился в одной комнате, тела трех человек нашли в другой комнате", – отмечается в сообщении.

Также в министерстве чрезвычайных ситуаций добавили, что ликвидировать возгорание удалось в 3:19. Вместе с тем площадь пожара составила 60 кв. м.

В данный момент причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районной центре Валки Харьковской области в субботу вечером произошел масштабный пожар. В результате возгорания погибли два человека. Еще три человека получили травмы - 55-летний собственник квартиры, где произошел пожар, а также двое его гостей 1973 и 1957 года рождения.